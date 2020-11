Covid, Gualdo Tadino: altri 24 casi e nessun guarito. Il sindaco: "Operatori positivi, Radiologia a Branca chiusa"

"Oggi abbiamo 24 nuovi positivi e nessun guarito in totale saliamo a 121 casi in città, cresce anche il numero degli ospedalizzati che sono 6 di cui 1 purtroppo in condizioni molto serie, mentre gli altri sono stabili o in lieve miglioramento". E ancora: "Lunedì prossimo tutti gli studenti del Bambin Gesù effettueranno i tamponi, mentre mercoledì e giovedì sarà la volta dei bambini delle classi dell’istituto comprensivo attualmente in isolamento".

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, aggiorna il bollettino Covid con un video su Facebook. "Insieme ad Asl e dirigenti scolastici - spiega - stiamo facendo il massimo dello sforzo possibile in un momento difficile e complicato per tutti. Purtroppo anche il reparto di radiologia dell’ospedale di Branca è stato momentaneamente chiuso per essere sanificato perché alcuni operatori sono risultati positivi. Le suore del Bambin Gesù stanno migliorando e vi ringraziano per la vicinanza e salutano tutti".

Conclusione con un appello ai cittadini gualdesi: "Il momento è quello più difficile per tutti dobbiamo rimanere uniti non aver paura, stringere i denti e soprattutto rispettare le regole. Abbiamo bisogno di tutti voi è durissima ma vinceremo la sfida tutti insieme con grande senso di responsabilità".