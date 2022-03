Non lo fanno entrare alle Poste e riprende l'impiegata con il cellulare: "Sono un giurista e il green pass è illegittimo"

Vuole entrare nell'ufficio postale di Montebello, alla periferia di Perugia, ma quando gli chiedono il green pass non solo si rifiuta di mostrarlo, ma riprende anche l'impiegata per tutelarsi, a suo dire.

Sul posto sono intervenuti, su chiamata del personale di Poste Italiane, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia. Anche con i poliziotti l'uomo, di 49 anni, si è mostrato poco collaborativo, affermando di essere un "giurista" e che secondo la sua conoscenza dei diritti civili e delle norme relative al Covid, l'impiegata non aveva diritto a chiedergli l'esibizione del certificato verde.

I poliziotti hanno spiegato all'uomo che sulla base delle regole in materia di identificazione personale e di contenimento delCoronavirus, per entrare nei locali pubblici in generale è necessario il possesso e l'esibizione del green pass.

La dipendente ha, invece, raccontato agli agenti che l'uomo, dopo essersi rifiutato di esibire il certificato, aveva iniziato a riprenderla per tutelarsi in caso di questioni legali.

I poliziotti hanno intimato all'uomo di non divulgare il video registrato con il telefono e di uscire dagli uffici postali.

La Polizia è dovuta intervenire per un secondo episodio, sempre collegato al mancato rispetto delle regole di contenimento del Covid-19, su richiesta del titolare di un bar del centro storico in quanto un 70enne voleva entrare senza mascherina. Anche in questo caso gli agenti hanno informato l'uomo dell'obbligo di indossare la mascherina all'interno dei locali pubblici e lo hanno invitato ad uscire dal locale nel caso in cui si fosse ostinato a non voler mettere il dispositivo di protezione.