Il Covid irrompe in tribunale: udienze rinviate per positività di imputati, testimoni o difensori

Il Covid rallenta la giustizia. Magistrati, avvocati, cancellieri e ufficiali giudiziari, imputati e testimoni, nel tempo hanno contratto il virus e sono saltate udienze, interi uffici sono stati chiusi.

Anche oggi in Coronavirus ha fatto irruzione nelle aule del Tribunale penale di Perugia portando ritardi e rinvii di udienze programmate da mesi.

È stato rinviato un procedimento per maltrattamenti in famiglia a causa della quarantena obbligatoria per l’imputato perché contatto stretto di un positivo e anche il suo avvocato è in isolamento in attesa di tampone (i fatti non sono collegati).

Un detenuto non si è potuto presentare oggi perché è risultato positivo ed è stato messo in isolamento in carcere. Udienza rinviata.

Altro procedimento rinviato è stato quello relativo alle accuse di stalking mosse ad un imputato che è risultato positivo. Anche in questo caso l’assenza dell’imputato costituisce valido motivo per un rinvio.

Il Tribunale di Perugia ha recepito la Circolare del Ministero della Giustizia del 13 Gennaio 2022 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", che introduce rilevanti novità anche con riferimento alla regolamentazione degli accessi agli uffici giudiziari.

Dal 1 febbraio, quindi, “la disciplina in esame può essere sintetizzata nei seguenti termini: a) le disposizioni che estendono ai difensori, ai consulenti e agli ausiliari dell'autorità giudiziaria le norme già valevoli per il personale di magistratura sul green pass "base" sono immediatamente applicabili ; b) a partire dal I o febbraio 2022. saranno applicabili anche agli uffici giudiziari le regole di accesso a tutti gli uffici pubblici per i soggetti. diversi da quelli appartenenti alle categorìe cui è dedicata una disciplina peculiare (magistrati, avvocati, personale amministrativo, consulenti. parti e testimoni ecc.). che per qualsiasi ragione debbano o intendano accedere ai palazzi di giustizia: c) a partire dal 15 febbraio 2022, ai fini dell'accesso negli uffici giudiziari, dovrà farsi applicazione delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni ed alla necessità del possesso del relativo green pass "rafforzato". ferma restando la diversa disciplina relative alle categorie esentate: d) sono esentati dalla potestà di verifica e di controllo relativa al possesso del green pass le parti ed i testimoni del processo”.