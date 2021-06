Festa abusiva con dj e gente che balla e senza mascherine: multa di 400 euro e chiusura del locale per 5 giorni

Intervento della Polizia a Pian di Massiano. Gli agenti hanno documentato la festa con foto e video e poi sono scattate le sanzioni per violazioni delle norme anti Covid

Serata dj in un locale di Pian di Massiano e la Polizia non deve neanche fare tanta strada per arrivare sul posto, constatare la presenza di centinaia di persone e sanzionare il titolare del locale.

La Polizia di Stato è intervenuto nella notte tra sabato e domenica a seguito di segnalazione alla sala operativa, constatando che in un locale a Pian di Massiano a Perugia era in corso una serata musicale con disc jockey e centinaia di persone che, assembrate e senza l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ballavano all’interno del locale.

Il personale di Polizia vista la quantità di persone coinvolte e per non aggiungere pericoli ulteriori ha provveduto a documentar ei fatti con foto e video.

A seguito dei successivi accertamenti il personale della Squadra amministrativa della divisione P.A.S.I. ha provveduto a multare il titolare di 400 euro e disporre la contestuale chiusura temporanea di cinque giorni del locale.