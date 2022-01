Coronavirus, militare no-vax ricorre al Tar contro la sospensione del servizio

Obbligo di vaccinazione per gli appartenenti alle forze dell’ordine. Presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria con tanto di richiesta cautelare di blocco del provvedimento di sospensione dal servizio.

Il ricorso è stato depositato, per conto dell’appartenente alle forze dell’ordine, dall’avvocato Luigi Doria (legale che ha presentato in tutta Italia ricorsi simili per quanto riguarda docenti, poliziotti, medici, carabinieri, che non si sono sottoposti alla vaccinazione) contro il Ministero della Difesa, chiedendo l’annullamento, “previa sospensione dell'efficacia”, del provvedimento che sospende dal servizio “per inottemperanza all’invito alla vaccinazione”.

I giudici amministrativi, però, hanno respinto la richiesta cautelare con un decreto, “considerato che la stessa non risulta allo stato supportata da alcuna documentazione, collegata ai motivi di ricorso ed idonea a dimostrare o l’esenzione dall’obbligo vaccinale (per specifico riferimento medico al pericolo per la salute) o la posizione di congedo che ne consente il differimento per il corrispondente periodo”, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022.