Covid: più di quattro persone al tavolo, locale multato dalla municipale di Perugia

Contolli della polizia municipale di Perugia per il rispetto del Dpcm del 3 novembre. Gli agenti hanno sanzionato un pubblico esercizio per aver consentito il consumo al tavolo ad un numero superiore di quattro persone non conviventi. Controllate anche 10 autocertificazioni dopo la prima notte di coprifuoco alle 22, tutte regolari.

Nel corso dei controlli stradali, invece, gli agenti della polizia locale hanno sanzionato un automobilista per guida senza patente e due segnalato due stranieri alla Questura di Perugia per la regolarizzazione del permesso di soggiorno.