Spoleto, quattro dipendenti positivi al Covid: chiuso l'ufficio tributi

Nella giornata di oggi, martedì 10 maggio, quattro dipendenti del Comune di Spoleto sono risultati positivi al Covid-19.



A scopo precauzionale e per consentire la sanificazione dei locali, il Comune di Spoleto ha stabilito la chiusura dell’ufficio tributi a Palazzo Leoneti Luparini, in via del Municipio, fino a mercoledì 18 maggio 2022.



Nei giorni di chiusura il personale non risultato positivo al Covid-19 lavorerà in smart-working e sarà contattabile all’email ufficio.tributi@comune.spoleto.pg.it o via PEC comune.spoleto@postacert.umbria.it, oppure ai numeri 0743 218185 (IMU) e 0743 218166 (TARI).