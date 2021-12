Todi, docenti e alunni positivi: al liceo Jacopone scatta la didattica digitale, domani ragazzi collegati da casa

Alunni e docenti positivi, al liceo Jacopone da Todi scatta la didattica digitale integrata per domani.

"Si comunica che, in relazione alla situazione pandemica in atto e a seguito di interlocuzione con la Usl Umbria n° 1, in applicazione del vigente Protocollo regionale per l’individuazione e gestione dei contatti scolastici collegati al Covid-19, nella giornata di martedì 21 dicembre 2021, come misura cautelativa, tutte le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nella modalità della Didattica Digitale Integrata (DDI), per cui sia gli studenti che i docenti non dovranno presentarsi a scuola - si legge in una circolare del dirigente scolastico - Si fa presente che il link di ciascuna classe per il collegamento telematico è stato già comunicato agli studenti sull’account istituzionale con mail del 13 ottobre 2021 recante l’oggetto 'URL aula virtuale della classe' (con il nome della classe). Il link di ciascuna classe, comunque, sarà inoltrato agli studenti, entro la serata, attraverso la bacheca del registro elettronico".

La scelta si è resa necessaria a causa di alcuni casi di positività tra i docenti e gli alunni, con intere classi in isolamento e tamponi da effettuare. La decisione di proseguire in didattica digitale intregrata potrebbe essere estesa anche a mercoledì 22 dicembre, ultimo giorno di scuola prima della vacanze di Natale.