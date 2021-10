Coronavirus, in miglioramento i dati della scuola: calano positivi e classi in isolamento

La situazione epidemiologica a scuola in Umbria dall’apertura delle scuole registra un netto calo di studenti e personale scolastico (-15), delle classi in isolamento (-14) e dei contatti stretti in posto in isolamento (-390).

I dati del monitoraggio regionale della scuola, aggiornati al 12 ottobre, riportano una diminuzione degli alunni positivi che passano da 39 a 14 (-15) in totale: nella scuola d’infanzia sono 4 (-5), 3 (-10) alla primaria, 5 (-3) alla scuola media e 2 (-7) alle superiori (nessuno riferibile al servizio scuolabus). Calano a 2 (-2) i casi di positività tra il personale: 1 (+1) all’infanzia, 0 (-1) alla primaria, 0 (=) alle medie e 1 (+1) alle superiori.

Per quanto riguarda i cluster, cioè due o più casi nello stesso gruppo classe, se ne registrano 1 all’infanzia (=), 1 alla primaria (-2), 2 alle medie (+1) e 1 alle superiori (-1), per un totale di 5 (-2).

Per quanto riguarda i contatti stretti di classe in isolamento si sono registrati 204 casi in totale (-390): 68 (-82) nella scuola dell’infanzia, 43 alla primaria (-66), 63 alla media (-133) e 30 alle superiori (-109).

Le classi in isolamento risultano essere 10 (-14): 4 per la scuola dell’infanzia (-4), 2 delle primaria (-2), 3 (-4) delle medie e 1 delle superiori (-4), 0 (=) del servizio scuolabus.

Per quanto riguarda i cluster risultano 250 alunni in attenzione, cioè sottoposti a sorveglianza sanitaria e tmapone antigenico senza quarantena (15 alla primaria, 73 alle medie e 162 alle superiori); 34 soggetti riferibili al personale scolastico (3 alla primaria, 8 alle medie e 23 alle superiori); sono 15 le classi in attenzione (1 alla primaria, 4 alle medie e 10 alla superiori).

Le scuole che hanno registrato casi a livello territoriale sono così disposte: 1 (=) nell’Assisano (1 infanzia); 1 (+1) al Trasimeno; 1 (-7) a Foligno (1 primaria). A Terni 4 (-4) classi in quarantena (3 infanzia, 1 superiore); 2 (-3) Narni-Amelia (1 primaria, 1 superiori); 1 (=) ad Orvieto (1 medie). Per un totale di 10 (-14) classi in isolamento.