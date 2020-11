Covid, coprifuoco dalle 22 in tutta Italia. Torna l'autocertificazione

Con il nuovo Dpcm, che dispone il 'coprifuoco' in tutta Italia dalle 22, torna anche l'autocertificazione per giustificare gli spostamenti. Anche in Umbria, inserita nelle regioni 'gialle' dell'emergenza coronavirus.

"Torna l’autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia con il nuovo Dpcm in vigore da venerdi - spiega il Comune di Assisi - . Il coprifuoco alle 22 comporta la necessità di giustificare i propri spostamenti. È obbligatoria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle. Il modulo, disponibile sul sito del Viminale, e' lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco. Il modello è a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia; in caso di controllo i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento".