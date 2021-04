Coronavirus, turisti a spasso per la Valnerina: multati dai Carabinieri

Controlli nel fine settimana da parte dei militari: sanzionati 5 automobilisti per violazioni al codice della strada

I Carabinieri della Compagnia di Norcia hanno attuato un servizio di controllo che ha interessato la Valnerina, al fine di monitorare gli spostamenti nel rispetto delle misure imposte per frenare la diffusione del contagio da virus Covid-19.

Contenuto il flusso di persone in transito, ma sono state identificate ugualmente 164 persone e controllati 138 mezzi.

Sono scattate 5 sanzioni per contravvenzioni al codice della strada e 2 multe per il mancato rispetto delle misure restrittive imposte per frenare la pandemia.