Coronavirus e sicurezza, controlli dei Carabinieri di Assisi e raffica di multe

I Carabinieri della Compagnia di Assisi sono stati impegnati nelle operazioni di controllo del territorio per prevenire episodi di criminalità, di rispetto delle norme del codice della strada e delle misure a contrasto dell'epidemia da Covid-19.

In tre giorni i Carabinieri dei vari reparti della Compagnia di Assisi, con oltre 60 pattuglie hanno controllato 346 autovetture e 396 persone. Sono 8 le persone denunciate per lesioni personali, minacce, truffa e rissa; 14 invece quelle multate per violazioni al codice della strada.

Per quanto riguarda la vigilanza in materia Covid sono 262 le autovetture controllate; 298 le persone identificate e 95 le autocertificazioni acquisite; sono stati 82 gli esercizi commerciali controllati.