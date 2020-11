Coronavirus, maxi controlli nel fine settimana: fermate 570 persone, dieci quelle multate

Fine settimana intenso per le forze dell’ordine della provincia di Perugia impegnate nei servizi di controllo sul rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Nelle giornate del 28 e 29 novembre sono state controllate 340 persone sabato e 230 domenica. Il 28 novembre sono state elevate 7 multe per mancato utilizzo della mascherina e circolazione in orario vietato (dopo le 22) senza un valido motivo, oppure perché fuori comune.

Non sono state fatte denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Effettuati anche 105 controlli nella giornata di sabato 28 novembre in attività ed esercizi commerciali e 48 nella giornata di domenica. In questo caso non sono state elevate sanzioni pecuniarie o disposta la chiusura delle attività per inosservanza delle norme.