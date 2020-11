Coronavirus, vigilanza in zona arancione: 456 persone controllate e 4 multate, 154 le attività commerciali ispezionate

Il prefetto di Perugia aveva annunciato che i controlli nell’ambito del rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid19 sarebbero stati più stringenti, dopo l’inserimento dell’Umbria nella zona arancione (qui le restrizioni), e nei giorni 11 e 12 novembre sono subito aumentate le cifre: 456 persone controllate e 4 multate, 154 le attività commerciali ispezionate.

L’11 novembre le forze dell’ordine hanno controllato 217 persone e ieri 239. Quattro persone multate per mancato utilizzo delle mascherine o perché provenienti da altri comuni, in violazione della zona arancione. Come nel caso di una persona fermata dalla Polizia municipale in piazza Vittorio Veneto e per il quale è scattata la multa di 400 euro perché non poteva circolare e per di più in orario notturno (il coprifuoco scatta alle 22). Un’altra multa è stata fatta ad una persona che camminava senza mascherina, in via del Macello.

E nel fine settimana sono previsti ulteriori inasprimenti nei controlli.