Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine: in due giorni 374 persone fermate e 4 multate

Due giorni di controlli intensi, il 17 e 18 novembre, per le forze dell’ordine impegnate (anche) nel monitoraggio dei servizi per il rispetto delle misure urgenti imposte per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Secondo i dati resi noti dalla Prefettura di Perugia, nei due giorni indicati, le forze dell’ordine della provincia di Perugia hanno controllato 374 persone ed elevato 4 sanzioni. Sono state 187 le persone controllate nei due giorni singolarmente; mentre le multe sono state elevate 3 il 17 novembre e 1 il giorno successivo. Le sanzioni sono state comminate per mancato utilizzo della mascherina e circolazione in orario vietato e senza giusti motivi.

Nessuna denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Controllate anche 141 attività commerciali (54 il 17 novembre e 87 il 18 novembre) e non sono state rilevate violazioni da punire con la sanzione pecuniaria o la chiusura dell’esercizio.