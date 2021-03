Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine: 324 persone fermate, solo 3 quelle multate

I dati di martedì 9 marzo. Verifiche in 79 esercizi commerciali, nessuna sanzione elevata

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nella provincia di Perugia per il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Secondo i dati diffusi dalla Prefettura di Perugia le persone controllate, nella giornata di martedì 9 febbraio, sono state 324 e quelle multate sono state 3.

Nessuna denuncia, a differenza di ieri, per l’inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Controllate anche 79 attività o esercizi commerciali, senza che si astata elevata alcuna sanzione o disposta la chiusura del locale per violazioni delle norme anti Covid.