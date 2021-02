Coronavirus, controlli serrati nella zona rossa: 554 persone fermate e 24 multe

Conla provincia di Perugia in zona rossa si intensificano i controlli delle forze dell’ordine. La Prefettura ha diramato i dati del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alla giornata di ieri 9 febbraio 2021.

Risultano controllate 554 persone ed elevate 24 multe per violazione delle norme sulla zona rossa (spostamenti, utilizzo di mascherine, distanziamento) e nessuna denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus. Lunedì 8 febbraio erano state 439 le persone fermate per un totale di 12 multe elevate.

Serrati anche i controlli presso le attività o esercizi commerciali, con 164 ispezioni e 1 sanzione, mentre è stata disposta una chiusura come sanzione amministrativa accessoria da parte del Prefetto.