Coronavirus: sono state 1.072 le persone controllate, due denunciate perché trovati in giro pur essendo positivi

Forze dell’ordine al lavoro nella provincia di Perugia per verificare il rispetto delle norme anti Covid: utilizzo delle mascherine, assembramenti, coprifuoco e spostamenti e anche il rispetto dell’isolamento in caso di positività.

Nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 marzo, secondo i dati della Prefettura relativi al monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono state controllate 1.072 persone, ne sono state multate 24 e 2 denunciate perché trovate fuori dall’abitazione pur essendo positive.

Nel dettaglio le forze dell’ordine hanno controllato 610 persone nella giornata di domenica 7 marzo, multandone 14 per inosservanza delle disposizioni anti Covid. Il giorno successivo i controlli sono stati 462, con 10 contravvenzioni e 2 denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

I controlli nelle attività e negli esercizi commerciali sono stati 122 nella giornata di domenica 7 marzo e non hanno portato a sanzioni pecuniarie o ordini di chiusura di locali.

Il giorno 8 marzo, invece, a fronte di 143 controlli, è stata elevata una multa ad un commerciante per non aver osservato le regole imposte dalle ordinanze nazionali e regionali.