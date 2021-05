Coronavirus, forze dell'ordine impegnate nei controlli: oltre 900 persone fermate, elevate 6 multe

Accertamenti anche in 356 attività commerciali, ma non sono state trovate irregolarità

Oltre 900 persone controllate in due giorni dalla forze dell’ordine della provincia di Perugia nell’ambito dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Il 4 maggio sono state fermate e identificate 411, mentre il giorno successivo le persone fermate sono state 503. Le multe elevate sono state, rispettivamente, 2 e 4.

Nessuna denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Le attività commerciali sottoposte e controlli sono state, negli stessi giorni, 356: 188 il 4 maggio e 168 mercoledì 5 maggio.

Non sono state fatte multe o disposte chiusure di esercizi commerciali.