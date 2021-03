Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine: in due giorni 837 persone controllate e 24 multate

Tutto in regola nei 328 negozi e attività commerciali sottoposti a verifiche

Sono state più di 800 le persone controllate venerdì e sabato dalle forze dell’ordine nella provincia di Perugia; mentre sono state 24 le multe elevate per inosservanza delle norme anti Covid.

La Prefettura di Perugia ha diramato i dati del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, dai quali risulta che sono state 437 le persone fermate venerdì 5 marzo, con 6 multe elevate, e 400 gli individui controllati sabato 6 marzo, con 18 sanzioni da parte delle forze dell’ordine.

Nessuna persona denunciata per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Nessuna sanzione o chiusura, infine, per le attività commerciali sottoposte a controlli: 160 nella giornata di venerdì 5 marzo e 168 il giorno successivo.