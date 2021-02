Coronavirus, fermate e controllate 740 persone in due giorni: 8 multe

Forze dell’ordine per strada nei giorni del 4 e 5 febbraio, nella provincia di Perugia, per i servizi di controllo inerenti le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Secondo il resoconto fornito dalla Prefettura di Perugia sono state controllate 740 persone e ne sono state multate 8 per il mancato rispetto delle norme. Controllate anche 127 attività commerciali.

Le persone sottoposte a controlli sono state 366 il 4 febbraio e 374 il giorno successivo. Tre multe sono state elevate il 4 febbraio, 5 il giorno seguente.

Nessuna denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Le attività e gli esercizi commerciali sotto posti a controlli sono stati 77 il 4 febbraio e 50 il 5 di febbraio. In questo caso non sono state fatte multe o disposte chiusure.