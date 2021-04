Coronavirus, fermate e controllate 1.220 persone: multa per 25 e chiusi due locali

Ispezioni anche in 451 attività commerciali. Sanzione per il titolare di un esercizio

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nella provincia di Perugia per il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

La Prefettura di Perugia ha diramato i dati relativi ai controlli nelle giornate del 31 marzo e del 1 aprile. Le persone fermate e sottoposte a controlli sono state 632 l’ultimo giorno di marzo e 597 il 1 aprile. Le sanzioni sono state 2 il 31 marzo e 22 il giorno successivo.

In entrambe le date non sono state fatte denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Per quanto riguarda i controlli in attività o esercizi commerciali sono stati 287 il 31 marzo e 164 il 1 aprile.

Le sanzioni sono state elevate tutte l’ultimo giorno di marzo con la multa al titolare di un locale, la chiusura di un’attività disposta dagli agenti operanti e una disposta dal Prefetto come sanzione accessoria dopo un controllo con multa nei giorni precedenti.