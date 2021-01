Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine: 282 controlli e 16 multe

Controlli e sanzioni nell’ultimo giorno di zona rossa in concomitanza con le festività natalizie (anche se già domani e il giorno dell’Epifania si torna con i divieti previsti dalla zona rossa).

Nella giornata di ieri, domenica 3 gennaio, le forze dell’ordine, così come risultata dal monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, effettuato dalla Prefettura di Perugia, hanno controllato 282 persone ed elevato 16 multe.

Si va dal mancato utilizzo delle mascherine all’aver circolato in divieto delle norme previste nei giorni di attivazione della zona rossa.

Non sono state fatte denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Controlli anche in attività ed esercizi commerciali, con 58 ispezioni, ma non sono stati rilevate mancanze. Nessuna sanzione, quindi, e non è stata disposta alcuna chiusura di attività.