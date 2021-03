Coronavirus, oltre mille persone controllate in due giorni: 33 quelle multate per mancato rispetto dei divieti

Proseguono i controlli delel forze dell’ordine della provincia di Perugia per il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Nei giorni 29 e 30 marzo, secondo i dati resi noti dalla Prefettura di Perugia, nei giorni 29 e 30 marzo sono state controllate, rispettivamente, 657 e 567 persone ed elevate 18 multe il primo giorno e 15 il secondo.

Non ci sono persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Le attività commerciali controllate sono state 238 il 29 marzo e 185 il giorno successivo. Il titolare di un esercizio è stato multato nella giornata di ieri. Non sono state disposte chiusure di negozi e locali.