Coronavirus, controlli lungo le strade e nei locali: 295 persone fermate e 11 multe

La Prefettura di Perugia ha reso noti i dati del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la giornata di ieri, giovedì 28 gennaio.

Le persone controllate dalle forze dell’ordine nella provincia di Perugia sono state 295 e 11 quelle multate per mancato rispetto delle norme anti Covid-19. Nessuna persona denunciata per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

I controlli hanno riguardato anche le attività e gli esercizi commerciali. Su 70 controlli sono state elevate due sanzioni ed è stata disposta la chiusura di due esercizi commerciali direttamente dagli agenti che hanno effettuato il controllo. Non sono state disposte chiusure come sanzione amministrativa accessoria da parte del prefetto di Perugia.