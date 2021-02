Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine: in 20 multati per violazioni delle norme anti Covid-19

Sono state 712 le persone fermate, mentre sono stati effettuate ispezioni in 206 attività commerciali: nessuna sanzione

Mille controlli, 918 per la precisione, lungo le strade della provincia di Perugia e in attività commerciali. La Prefettura di Perugia ha diramato i dati del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della

diffusione del virus Covid-19 nella giornata del 24 febbraio.

Le forze dell’ordine hanno controllato 712 persone ed elevato 20 contravvenzioni per violazioni delle norme per contrastare la diffusione dell’epidemia da Coronavirus.

Non risultano persone denunciate inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Tutti negativi i 206 controlli in attività ed esercizi commerciali. Nessuna multa ai titolari di negozi e nessuna chiusura per violazione delle norme.