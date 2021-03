Coronavirus, controlli anti Covid: oltre mille persone fermate in 2 giorni ed elevate 19 multe

Ancora controlli serrati nella provincia di Perugia da parte delle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi di controllo delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 marzo sono state controllate 1.121 e ne sono state multate 19 (580 persone fermate il 22 marzo e 9 multate e 541 controlli e 10 contravvenzioni il giorno successivo).

Non sono state fatte denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus, come invece avvenuto nei giorni precedenti con diverse persone che dovevano trovarsi in isolamento, ma sono state sorprese per strada.

Controllate anche 185 attività commerciali il 22 marzo e 182 il giorno successivo. Solo una multa elevata ad un commerciante lunedì 22 marzo.