Coronavirus: diminuisce il numero dei controlli, ma cresce quello delle persone multate

Diminuiscono i controlli, ma aumentano le multe. È quanto emerge dai dati della Prefettura di Perugia e relativi al monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le forze dell’ordine hanno fermato martedì 23 febbraio, nella provincia di Perugia, 583 persone ( lunedì 22 febbraio erano state 614 ) e ne hanno multate 16 (erano state 10 lunedì scorso) per mancato utilizzo della mascherina, assembramenti, violazione del coprifuoco serale o per spostamenti non consentiti.

Non sono state fatte denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus. Nei giorni scorsi erano state oltre 10 le denunce a carico di persone positive, ma sorprese in giro per la spesa o per passeggiate.

Da giorni si dimostrano ligi alle norme, invece, i titolari di negozi e attività commerciali. Anche martedì non sono state elevate sanzioni ai proprietari delle 155 attività commerciali controllate dalle forze dell’ordine.

Non sono state, inoltre, disposte chiusure di negozi.