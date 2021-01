Coronavirus, quasi 1.000 persone controllate: 25 multe e chiusi due locali

Multati i gestori di tre attività commerciali per mancato rispetto norme anticontagio

Quasi mille persone controllate in due giorni, venerdì 22 e sabato 23 gennaio, nell’ambito dei servizi di controllo inerenti le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

I dati dei controlli delle forze dell’ordine della provincia di Perugia sono stati forniti dalla Prefettura di Perugia che monitora le operazioni.

Le persone controllate sono state 327 nella giornata di venerdì 22 gennaio e 664 il giorno successivo.

I soggetti multati sono stati 9 il venerdì e 16 il sabato. Nessuna denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Le attività e gli esercizi commerciali sottoposti a controlli sono stati 66 nella giornata di venerdì 22 gennaio e 112 il giorno successivo. Un gestore è stato multato il 22 gennaio e due il giorno successivo per il mancato rispetto di orari e persone all’interno del locale.

Sabato 22 gennaio è stata disposta la chiusura di due locali come sanzione accessoria disposta dal Prefetto di Perugia a seguito di precedenti violazioni sempre in materia di rispetto delle norme anti Coronavirus.