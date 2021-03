Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine: tra le 1.105 persone fermate c'è anche un positivo che doveva stare in isolamento

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nella provincia di Perugia e scatta anche la denuncia per una persona positiva che ha violato l’isolamento domiciliare.

Secondo i dati della Prefettura di Perugia del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei giorni 15 e 16 marzo, risultano controllate 491 il 15 marzo e 614 il giorno successivo.

Le multe sono state 2 lunedì 15 marzo e 13 martedì 16 marzo. È riferita a questa giornata di controlli la denuncia di una persona per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti in quarantena perché risultate positive al virus.

Controlli anche in attività ed esercizi commerciali: 132 lunedì 15 marzo e 235 il giorno successivo. Le sanzioni sono scattate per due commercianti il 16 marzo, per inosservanza delle norme anti Covid-19.