Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine: 588 persone identificate e 3 multe

Sono state 588 le persone controllate dalle forze dell’ordine nella provincia di Perugia, per il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, nei giorni del 13 e 14 gennaio; elevate 3 multe.

I dati del monitoraggio sono stati resi noti dalla Prefettura di Perugia e riportano 293 persone controllate il 13 gennaio (senza alcuna multa) e 295 soggetti controllati ieri, con 3 multe per inosservanza delle norme anti Coronavirus.

Non ci sono state denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

I controlli nelle attività e negli esercizi commerciali sono stati rispettivamente 85 il 13 gennaio e 44 il 14 gennaio, senza contravvenzioni o obbligo di chiusura dei locali.