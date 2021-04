Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine: 1.204 persone fermate e 7 multe, nei locali massimo rispetto delle norme

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nella provincia di Perugia per monitorare il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Nelle giornate del 13 e 14 aprile sono state controllate 1.204 persone, con 7 multe, e ispezionate 179 attività commerciali.

Martedì 13 aprile sono state controllate 469 persone ed elevate 3 multe per mancato utilizzo di mascherine, spostamenti non consentiti e violazione del coprifuoco notturno. Altre 735 persone sono state controllate mercoledì 14 aprile, con 4 multe sempre per violazioni relative alle norme Covid-19.

Non sono state denunciate persone per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Nei due giorni indicati dai dati diffusi dalla Prefettura di Perugia sono state controllate 51 e 128 attività commerciali, senza alcuna sanzione emessa.