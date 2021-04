Coronavirus, forze dell'ordine per le strade: 445 persone controllate e 4 multe

Intensificati i controlli nel fine settimana appena trascorso da parte delle forze dell’ordine della provincia di Perugia nell’ambito del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Il 12 aprile sono state controllate 445 persone e sono state elevate 4 multe per mancato utilizzo della mascherina, assembramenti o violazione del coprifuoco. Non sono state denunciate persone per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

I controlli hanno riguardato anche le attività e gli esercizi commerciali: 164 ispezioni effettuate lunedì 12 aprile e non sono state riscontrate irregolarità da sanzionare con verbali o con la chiusura del locale.