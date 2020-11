Coronavirus, controlli straordinari delle forze dell'ordine: 240 persone fermate e due multe per circolazione in orario vietato

Forze dell’ordine in campo per i servizi di controllo delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid19 nella provincia di Perugia.

Nella giornata di ieri sono state controllate 229 persone e non sono state elevate sanzioni (a differenza di domenica scorsa quando le persone multate per mancato uso della mascherina o per spostamenti non consentiti tra comuni od oltre le 22, erano state cinque). Nessuna denuncia per (inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Controllate 47 attività commerciali. Le verifiche non hanno dato corso a sanzioni amministrative pecuniarie o di chiusura dei locali per violazioni.

La Polizia municipale di Perugia ha controllato 11 veicoli ed elevato due sanzioni perché i conducenti circolavano per strada oltre le 22 senza un valido motivo.