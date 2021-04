Operazione anti-Covid dei Nas nei supermercati del Paese: a 2 strutture, a Gubbio e Terni, obbligo di sanificazione

Disposto l'obbligo del tampone anche per tutto il personale dipendente delle strutture. Non sono stati forniti i nomi dai militari dell'Arma. In Umbria il 98 per cento dei supermercati controllati sono risultati in regola e in piena sicurezza