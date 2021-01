Coronavirus, a Magione dopo l'aumento dei casi scattano controlli in negozi e supermercati

Da oggi più controlli su strada e aumento dei posti di blocco sulle principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal Comune

Un piano di sicurezza per Magione a fronte dell'aumento dei casi di positività. E' quanto è emerso dalla riunione tecnica tra il questore di Perugia, dr. Antonio Sbordone, il Comando Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Città della Pieve, il Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Magione, il Comandante della Polizia Municipale di Magione e del rappresentante del Comando Compagnia della Guardia di finanza di Perugia.

L’esposizione della situazione pandemica nel Comune di Magione da parte delle forze di polizia operanti nel Comune in questione è stata fatta seguire, innanzitutto, da una attenta analisi dei dati riguardanti la presenza di un focolaio di circa 200 persone, 50 delle quali ospiti di una residenza per anziani.

Oltre a ciò è stato possibile confermare che, a tutt’oggi, non venivano segnalate particolari criticità per quello che riguarda gli assembramenti nelle piazze ovvero nei pressi o all’interno degli esercizi commerciali.

Fatta chiarezza anche sul contesto territoriale e mappate le aree maggiormente sensibili a possibili inosservanze alle normative anti-Covid19, sin da oggi verranno incrementati i controlli su strada anche attraverso l’aumento dei posti di controllo sulle principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal Comune.

Tale strategia non è finalizzata solamente al solo aumento delle persone controllate, ma soprattutto per alzare la visibilità delle pattuglie sul territorio come prima forma di prevenzione.

Altresì verranno effettuati controlli all’interno di esercizi commerciali, come supermercati e centri commerciali, finalizzati a sensibilizzare gli esercenti a predisporre concrete ed efficaci misure di prevenzione, prima fra tutte il contingentamento degli ingressi.