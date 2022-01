Aperitivo sotto il tendone senza green pass, arriva la Polizia: multata e denunciata. Ma lei riprende tutto: "Sono all'esterno. siete in torto"

Un aperitivo sotto il tendone esterno al bar, ma arriva la Polizia e scatta la multa per mancanza di green pass. Poi la cosa degenera e arriva anche la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

La signora era appena arrivata in un bar alla periferia di Perugia, ha ordinato e si è messa ai tavolini all’esterno, ma sotto il tendone chiuso su tre lati, del bar. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia della Polizia che ha chiesto documenti e green pass. La donna ha subito reagito prendendo il telefono e videoregistrando il tutto.

Secondo gli agenti la signora era seduta al tavolino all’interno del locale, considerando gli spazi del tendone come di pertinenza, quindi sarebbe necessario il possesso del certificato verde.

La donna, dal canto suo, sosteneva di trovarsi all’aperto, quindi non ci sarebbe bisogno di mascherina, tanto meno di green pass.

Gli agenti hanno avvertito la donna che non poteva riprendere e non poteva pubblicare alcun video su internet, pena un’altra denuncia; ma lei ha proseguito per tutto il tempo ha filmare gli agenti che redigevano il verbale di contravvenzione per violazione delle norme anti Covid. Ha anche chiesto agli agenti di mostrarle il loro di certificato verde; cosa che è stata fatta.

Nel corso delle operazioni i toni si sono alzati, da parte della donna, che ha iniziato ad inveire contro i poliziotti, sostenendo che fossero nel torto. E alla fine è scattata anche la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

La donna si è già rivolta ad un legale, l’avvocato Gianni Dionigi, annunciando l’intenzione di procedere contro gli agenti operanti per abuso nel controllo e nella sanzione, sostenendo che è suo diritto non vaccinarsi e che, comunque, era all’aperto e non era richiesto il certificato verde.