Coronavirus, il sabato a spasso senza mascherina oppure oltre l'orario consentito: multati in 5

Forze dell’ordine impegnate nel monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid19.

Nel corso del sabato appena passato sono state controllatr 240 persone e 5 sono state trovate inadempienti alle misure anti contagio, in quanto non indossavano la mascherina o circolavano senza un reale motivo oltre l’orario consentito, cioè le 22, oppure perché trovata al di fuori del comune di residenza. Per tutti è cinque è scattata una multa di 400 euro.

Nessuna denuncia, invece, per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Controllate anche 74 attività commerciali, ma in questo caso non sono stati presi provvedimenti amministrativi di sanzione o di chiusura degli esercizi commerciali, in quanto tutti rispettosi delle regole.