Coronavirus, controlli serrati il 1 e il 2 novembre: 301 persone fermate e cinque contravvenzioni

Proseguono i servizi di controllo e monitoraggio relativi alle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid19 da parte delle forze dell’ordine nella provincia di Perugia e comunicati dalla Prefettura di Perugia.

Nelle giornate del 1 e del 2 novembre sono state controllare, rispettivamente, 183 e 118 persone. Il primo novembre sono stati redatti 5 verbali di contravvenzione a persone che circolavano senza mascherine o in violazione dell’ordinanza regionale. Nessuna persona è stata denunciata per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli sono stati estesi anche alle attività commerciali e ai negozi. Il primo novembre sono stati effettuati 56 controlli, mentre il 2 novembre le verifiche hanno riguardato 15 attività. Non sono state emesse contravvenzioni né disposte chiusure di locali per violazione delle norme anti Covid o per recidiva nel violare le regole.