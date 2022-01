Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine: positivo, ma trovato a festeggiare l'Epifania fuori casa

I controlli delle forze dell’ordine per il rispetto della normativa anti Covid sono stati intensificati nei centri storici e nelle attività commerciali della provincia di Perugia nei giorni che vanno dal 3 al 6 gennaio 2022: 5.302 le persone controllate e 961 i locali e le attività commerciali ispezionate. Due sanzioni per violazioni delle norme anti Covid, un locale chiuso e 1 denuncia per violazione dalla quarantena da positivo.

Nella giornata del 3 gennaio sono state fermate e controllate dalle forze dell’ordine nella provincia di Perugia 1.181 persone.

Non sono state elevate sanzioni per l’inosservanza delle regole in relazione al possesso del green pass o per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, cioè le mascherine.

Ispezionati 122 locali. Non è stata comminata alcune sanzione amministrativa che preveda la chiusura delle attività commerciali o sanzioni di chiusura come misura cautelare.

Nessuna denuncia, invece, per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Il giorno successivo, il 4 gennaio del nuovo anno, sono state fermate e controllate 1.470 persone, nessuna è stata sanzionata perché non in possesso di green pass o per mancato utilizzo delle mascherine.

Sono stati 299 i locali controllati e non è stata rilevata alcuna irregolarità.

Il 5 gennaio su 1.628 persone controllate, mentre 1 sanzione per la violazione delle norme sul certificato verde e nessuna per il mancato utilizzo delle mascherine.

Gli esercizi commerciali ispezionati sono stati 314 e una sanzione è stata elevata per il mancato rispetto delle norme anti Covid ed è stata disposta 1 chiusura, come sanzione accessoria, per 15 giorni.

Non sono state fatte denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Nella giornata della festa dell’Epifania sono state controllate 1.023 persone, tutte in regola con il green pass e una multato per mancato uso della mascherina.

Sono state 226 le attività commerciali e di ristorazione ispezionate, senza rilevare irregolarità.

Denunciata una persona perché trovata fuori casa pur essendo positiva.