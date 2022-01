Coronavirus, 4 multe per violazioni degli obblighi di utilizzo delle mascherine per il green pass

Tre persone multate per violazione dell’obbligo di utilizzo delle mascherine e contravvenzione per il titolare di un locale per mancati controlli imposti dalle normative anti Covid.

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto della normativa anti Covid sono stati intensificati nei centri storici e nelle attività commerciali della provincia di Perugia.

Nella giornata di ieri, 13 gennaio, sono state fermate e controllate dalle forze dell’ordine nella provincia di Perugia 1.274 persone.

Sono state elevate 3 sanzioni per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, cioè le mascherine e nessuno per l’inosservanza delle regole in relazione al possesso del green pass.

Ispezionati 298 locali con 1 multa, ma nessuna sanzione amministrativa che preveda la chiusura delle attività commerciali o sanzioni di chiusura come misura cautelare.

Anche ieri, come il giorno precedente, dopo una settimana in cui sono state fermate persone che dovevano stare in quarantena, invece, non è stato denunciato nessuno per l’inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.