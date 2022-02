Coronavirus: tanti controlli e solo 2 multe, febbraio inizia nel rispetto delle norme anti Covid

Poco più di 2mila persone controllate, 561 attività commerciali ispezionate, 2 solo persone multate per violazione delle norme sul green pass e omissione dei controlli all’ingresso dei locali. Nessuno è stato denunciato per aver violato la quarantena.

Il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine per il rispetto della normativa anti Covid sono stati intensificati nei centri storici e nelle attività commerciali della provincia di Perugia, nei giorni 1 e 2 febbraio, riporta 2.426 persone controllate.

Nella giornata del 1 febbraio, sono state fermate e controllate dalle forze dell’ordine nella provincia di Perugia 1.218 persone e non sono state elevate sanzioni per l’inosservanza delle regole in relazione al possesso del green pass o per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, cioè le mascherine.

Ispezionati 272 locali con una multa al titolare di un’attività per violazioni alle norme anti Covid, ma senza multe o sanzioni amministrative che prevedono la chiusura delle attività commerciali o sanzioni di chiusura come misura cautelare.

Nessuna persona è stata denunciata, infine, per l’inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Nella giornata del 2 febbraio sono state controllare 1.208 persone ed è stata fatta 1 multa per violazione del green pass e nessuna per mancato utilizzo delle mascherine.

Sono state ispezionate 289 attività commerciali, con una multa elevata ad un titolare. Non sono state disposte chiusure disposte dall’autorità o fatte denunce per violazione della quarantena da parte di soggetti positivi.