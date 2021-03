Era in isolamento, beccato da una pattuglia dell'Esercito a passeggiare a Fontivegge

L'uomo è stato multato dagli agenti di Polizia intervenuti a supporto dei militari e poi riportato a casa ed invitato a non uscire

Polizia di Stato ed Esercito Italiano impegnati nei controlli in tutta la provincia di Perugia per per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata nell’Operazione “Strade Sicure” nel quartiere di Fontivegge, ha fermato e controllato alcune persone. Grazie all’utilizzo e all'aggiornamento delle banche dati in uso alle forze dell'ordine è stato individuato un uomo che risultava sottoposto ad isolamento fiduciario.

I militari hanno richiesto l’ausilio di una pattuglia della Polizia di Stato che ha elevato una multa per l’inosservanza delle normative di contenimento della diffusione pandemica da Covid-19.

L’uomo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione ed invitato a rimanervi al fine di rispettare le prescrizioni previste dai protocolli sanitari.