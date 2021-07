Musica a tutto volume e persone a ballare senza mascherina, chiuso per cinque giorni un locale

L'intervento a Fontivegge per controllare l'attività di un bar-ristorante in cui gli agenti hanno trovato un dj al lavoro e 50 persone senza mascherina e assembrate

L'intervento è stato effettuato dal personale della Questura di Perugia nell'ambito dei controlli disposti dal questore Antonio Sbordone. L'attività di controllo ha comportato la chiusura temporanea di un bar–ristorante nella zona di Fontivegge in quanto esercitava l'attività in piena violazione della normativa anti covid.

Il personale della Polizia di Stato è intervenuto nella notte su segnalazione dei cittadini per la musica ad alto volume che proveniva dal ristorante. Sul posto i poliziotti hanno constatato la presenza di un dj e di 50 persone, assembrate e senza mascherina di protezione.

A seguito del controllo e dell'identificazione dei soggetti presenti, il questore di Perugia ha disposto la chiusura del locale per 5 giorni per violazione delle normative in materia di Covid.