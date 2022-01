Positivo al Covid sale in auto e va a fare le condoglianze ad alcuni amici: fermato e denunciato per epidemia

Se ne va in giro per la città, in auto, mentre dovrebbe stare in quarantena visto che è risultato positivo al Covid-19.

Gli agenti del Commissariato di Polizia Spoleto hanno fermato un’autovettura nei pressi dello svincolo della strada statale 3, uscita Spoleto Nord, con a bordo due persone: un cittadino straniero residente a Foligno e la sua fidanzata, anch’essa straniera di anni 21.

Nel corso del controllo è emersa, a carico del conducente, una segnalazione della Prefettura di Perugia, del 10 gennaio 2022, che imponeva il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora poiché persona sottoposta alla misura della quarantena obbligatoria in quanto risultato positivo al virus Covid-19.

Lo straniero, sentito dagli agenti, ha dichiarato che pur essendo consapevole del divieto di lasciare la propria abitazione, aveva deciso di recarsi comunque a Spoleto per fare le condoglianze ai famigliari di un parente deceduto alcuni giorni prima, di cui non ricordava né il cognome né l’indirizzo.

L’uomo ha acnche dichiarato ai poliziotti di aver sempre fatto uso di una mascherina FFP2 e di essere quindi in regola, secondo lui. La neanche sapeva che l'uomo fosse positivo.

Per il 34enne è scattata la denuncia per il reato di epidemia.