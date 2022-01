Coronavirus, controlli nei locali della città: multa per il titolare che non controlla il green pass

Contolli a campione da parte dei Carabineri della Compagnia di Perugia per la verifica del rispetto della normativa Covid-19.

Nel periodo tra il 20 e il 25 gennaio i militari hanno proceduto alla verifica di 423 persone e di 112 attività ed esercizi commerciali, con due sanzioni.

Una è stata elevata al titolare di un esercizio commerciale per non aver verificato il rispetto delle prescrizioni previste nei confronti dei propri dipendenti.

La seconda ad una dipendente di un bar per non aver ottemperato all’obbligo di esibizione della certificazione verde Covid, necessaria per poter accedere al luogo di lavoro.