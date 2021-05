Coronavirus: crescono le richieste di aiuto, nuova colletta alimentare dell'Ordine di Malta

La Delegazione dell'Umbria organizza una raccolta per sabato 8 maggio a Deruta per sostenere le oltre 500 persone che si rivolgono periodicamente all'Ordine

Cinquecento persone assistite in Umbria con generi alimentari e di prima necessità, consegna di farmaci a domicilio in collaborazione con le Azienda sanitarie e ospedaliere con Federfarma. Anche in periodo di pandemia e di chiusure, l'Ordine di Malta, Delegazione di Perugia-Terni, non si è fermato e ha continuato ad aiutare le persone. Adesso che le n uove disposizioni consentono l'ampliamento delle attività, l?ordine riparte anche con le raccolte d’aiuto.

I volontari e le volontarie della Delegazione saranno impegnati sabato 8 maggio a Deruta e a Terni con la colletta alimentare per far fronte al numero delle persone in difficoltà, anche momentanea, che aumenta di giorno in giorno e di conseguenza alle richieste di aiuto mensile delle oltre 500 persone assistite in Umbria.

L’appuntamento è per sabato 8 maggio, presso i supermercati Conad a Deruta e Superconti Centro in corso Tacito e Superconti Dalmazia in piazza Dalmazia a Terni, dove i volontari e le volontarie della Delegazione saranno presenti all’ingresso, dalle ore 9 alle 19 per raccogliere prodotti alimentari e generi di prima necessità che potranno essere donati.

Come sempre, le donazioni raccolte saranno ridistribuite ai singoli, in prevalenza anziani e persone sole, e alle famiglie assistite che risiedono nel territorio.