Coronavirus, studenti positivi: scatta la quarantena per 4 classi a Perugia, Umbertide e Gualdo Tadino

Isolamento per 7 giorni per i vaccinati e 14 per i non vaccinati. Lezioni in didattica a distanza

Aumenta con il passare dei giorni il numero di classi in quarantena dopo la scoperta di studenti positivi. Dopo le prime classi di Magione e Gubbio a dover rimanere a casa, anche Perugia e Umbertide registrano i primi isolamenti.

Aula chiusa a studenti a casa per una classe della scuola media “San Paolo” di Perugia e per una classe dell’istituto “Capitini”, per passare al “Campus Da Vinci” di Umbertide e all’istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino.

Con un positivo in classe scatta l’isolamento fiduciario per tutti, docenti compresi, e tutti sottoposti al tampone.

Anche in caso di negatività del test, però, i soggetti vaccinati dovranno rimanere a casa per 7 giorni, mentre i non vaccinati per 14 giorni. I docenti, invece, se negativi, potranno subito tornare in cattedra.

Per le classi in isolamento le lezioni proseguono in didattica a distanza.