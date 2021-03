Coronavirus, carabiniere positivo filmato mentre fa spesa al supermercato: denunciato e multato

L'episodio è avvenuto in un esercizio commerciale di Po' Bandino. Il militare è in servizio nel Senese. Era andato a fare il tampone a Panicale

Un carabinieri in servizio nel Senese è stato denunciato e multato per non aver rispettato l'isolamento a cui era sottoposto dopo la scoperta della positività della sua famiglia.

L'uomo, come raccontano alcuni quotidiani locali, era andato, ieri mattina, a Panicale per sottoporsi al tampone (a seguito del quale è risultato positivo e asintomatico).

Nel tornare a casa, però, il militare si è fermato a fare la spesa in un supermercato di Po' Bandino. Tra gli scaffali c'era anche una signora che conosce l'uomo e la sua famiglia, ed era al corrente della positività dei familiari del militare e del conseguente isolamento al quale tutti sono sottoposti.

La donna ha filmato l'uomo che si aggirava per le corsie del supermercato e poi ha avvisato il titolare dell'attività

Il quale ha chiamato la Polizia municipale. Al termine degli accertamenti tramite la banca dati dell'Asl, il carabinieri è stato multato e denunciato per inosservanza dell'isolamento sanitario.

Il titolare del supermercato ha dovuto chiudere e provvedere alla sanificazione dei locali. Identificati anche tutte le persone presenti per il tracciamento del contagio.