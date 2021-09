Coronavirus in Umbria, il bollettino del 7 settembre: calano le terapie intensive e ricoveri stabili, 104 nuovi positivi e 120 guariti

Non ci sono nuove vittime in Umbria collegate al Covid-19, resta stabile il numero dei ricoverati in ospedale, mentre diminuisce quello delle persone in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 104 in più rispetto a ieri, prosegue la crescita del dato dei guariti (+120).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 09.53 del 7 settembre, sono 1.577 (-16 rispetto al 6 settembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.450 tamponi molecolari e 5.600 test antigenici.

Al 7 settembre sono 57 (dato invariato rispetto al 6 settembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (-1 rispetto al 6 settembre) in terapia intensiva, e 1.520 (-16 rispetto al 6 settembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 62.383 (+104 rispetto al 6 settembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 59.372 (+120 rispetto al 6 settembre) i guariti, 1.434 (dato invariato rispetto al 6 settembre) i decessi, 1.090.481 (+2.450 rispetto al 6 settembre) i tamponi molecolari e 703.838 (+5.600 rispetto al 6 settembre) i testi antigenici eseguiti.